Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: conferme sull'interesse per Barisic. Il terzino è stato osservato dal vivo dagli scout giallorossi

Arrivano conferme dall'Inghilterra sull'interesse della Roma per Borna Barisic, terzino sinistro dei Rangers. Secondo quanto riportato dal portale britannico, il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno e sarebbe disposto a trasferirsi in un nuovo club. La società giallorossa segue il classe '92 da oltre 18 mesi e in questa stagione degli scout si sono recati in Scozia per osservarlo dal vivo in alcune partite. Il giocatore piace anche al Nottingham Forest, dove è presente il ds Ross Wilson, colui che acquistò Barisic ai Rangers, e ad altri club di Premier League. I Rangers comunque non mollano e proveranno a convincere il terzino a firmare il rinnovo di contratto.

(teamtalk.com)

