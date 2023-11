È tutto da scrivere il futuro di Leonardo Spinazzola, con il contratto in scadenza con la Roma a giugno del 2024 e al momento non sembrano arrivare segnali per un eventuale rinnovo. Secondo quanto scrive il portale turco, il Galatasaray sarebbe interessato all'esterno classe 1993 già per la sessione di calciomercato di gennaio e nei prossimi giorni sarebbero anche previsti contatti con l'entourage di Spinazzola.

