Calciomercato Roma: anche il Real Madrid interessato a Marcos Leonardo

Tutti pazzi per Marcos Leonardo. L'attaccante del Santos è stato ad un passo dalla Roma, ma ora i giallorossi sembrerebbero aver mollato leggermente la presa. Il classe 2003 sta stupendo tutti in Brasile e ha attirato l'interesse di numerosi top club: secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, nella corsa si è inserito anche il Real Madrid in vista della sessione invernale. L'entourage del calciatore incontrerà le società interessate nel mese di dicembre per decidere il futuro e prepararsi al trasferimento nel 2024. Su di lui però non ci sono solamente Roma e Real Madrid infatti anche il Newcastle lo osserva attentamente. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

(footballtransfers.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE