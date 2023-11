Tra i giocatori più importanti della Serie A in scadenza il prossimo 30 giugno c'è Zielinski del Napoli. Che è nel mirino di diverse squadre italiane, tra cui l'Inter, nel caso in cui Mkhitaryan, che pare comunque pronto a rinnovare, non prosegua in nerazzurro. Ma anche la Lazio di Sarri, che lo ha allenato al Napoli, e la Roma, in attesa di capire il futuro dirigenziale oltre che tecnico. Non sembra in lizza, invece, la Juventus.

