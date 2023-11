Calciomercato Roma, ag. Marcos Leonardo: "Lascerà il Santos a gennaio. In estate accettò di rimanere per aiutare la squadra"

RELEVO.COM - Rafaela Pimenta, agente di Marcos Leonardo, ha rilasciato una lunga intervista al portale spagnolo e tra i numerosi temi trattati si è soffermata anche sul futuro di Marcos Leonardo. Il centravanti brasiliano è stato accostato alla Roma in estate, ma la concorrenza è diventata sempre più folta (Newcastle e Real Madrid su tutte) e ora i giallorossi sembrano aver mollato leggermente la presa. Ecco le parole di Pimenta.

Marcos Leonardo non tarderà ad arrivare in Europa, vero?

"Già nel mercato precedente aveva la possibilità di essere ceduto, ma la situazione sportiva del Santos era molto particolare. Ha accettato di restare perché voleva dare una mano fino alla fine del campionato. Non voleva andarsene perché non era la cosa giusta da fare. Ma è arrivato il momento del trasferimento. Vuole vivere un'esperienza europea e il suo momento arriverà quest'inverno".

