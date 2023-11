Atletico Madrid, Morata: "Avevo diverse offerte in estate, ma la mia priorità era rimanere qui"

ONDA CERO - Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista all'emittente radiofonica spagnola ed è tornato a parlare della sua turbolenta estate. Il centravanti infatti è stato seguito con grande attenzione da alcuni club saudita e anche da società italiane, tra cui la Roma. Ecco le sue parole: "Avevo diverse possibilità in estate, ma la priorità era rimanere qui. Le offerte dall'Arabia Saudita? Ovviamente quelle cifre attirano la tua attenzione, ma penso che non sarei stato felice di vedere l'Atletico da lontano e i miei compagni in Nazionale. Se fossi andato via non credo che mi avrebbero convocato, penso che me ne sarei pentito".

