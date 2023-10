FOTO - Calciomercato Roma: l'agente di Bove è a Trigoria

La Roma è in trattativa con Edoardo Bove per discutere il rinnovo di contratto e, come già anticipato in esclusiva da LAROMA24.IT, l'accordo dovrebbe essere formalizzato a fine mese. Il giovane centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2025, ma si sta lavorando al prolungamento fino al 2027 con un ingaggio da 1 milione di euro a stagione più bonus. Intanto arrivano altre conferme, infatti Diego Tavano, agente di Bove, si trova a Trigoria. In questi minuti il procuratore del classe 2002 ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video all'interno del centro sportivo.