Dalla Spagna: Mourinho tra i candidati per il dopo Ancelotti al Real Madrid

Si torna a parlare del futuro di José Mourinho, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024: in Spagna scrivono che l'attuale tecnico giallorosso sarebbe in lizza, con Xabi Alonso e Zidane, per allenare il Real Madrid nella prossima stagione in caso di addio di Carlo Ancelotti.

Tutto, però dipenderà proprio da cosa accadrà con Ancelotti: il suo contratto scade al termine della stagione, ma se il Real Madrid dovesse offrirgli un rinnovo accetterebbe. Inoltre, da tempo si vocifera di un possibile incarico da ct del Brasile per Ancelotti ma, come viene sottolineato nell'articolo del quotidiano sportivo, non ha ancora firmato nulla e aspetta la decisione del Real.

(mundodeportivo.com)

