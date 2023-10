La Roma mette gli occhi su Marco Carnesecchi. Secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato, il general manager giallorosso Tiago Pinto starebbe pensando al portiere dell'Atalanta per sistemare per il presente e per il futuro la questione portiere. Sul giovane portiere ci sarebbero anche Juventus e Inter, ma in ogni caso al momento non sarebbe la prima scelta di Pinto.

(calciomercato.it)