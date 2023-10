Calciomercato Roma: idea Conte a fine stagione in caso addio di Mourinho

Potrebbe essere questa l'ultimo anno di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Lo Special One, infatti, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, a fine stagione potrebbe lasciare il posto ad Antonio Conte. Come scrive il sito sportivo, l'ex allenatore di Juventus e Chelsea sarebbe gradito dalla famiglia Friedkin che potrebbero far leva sull'ottimo rapporto con Romelu Lukaku. A pesare vi sarebbero però le garanzie richieste dal tecnico salentino in ambito di mercato e lo stipendio che si aggirerebbe sui 7/8 milioni di euro.

(sportmediaset.it)

