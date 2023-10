Calciomercato Roma, dal Brasile: il Flamengo pensa a Marcos Leonardo, l'attaccante punta al trasferimento in Europa. C'è anche l'Arsenal

Marcos Leonardo è uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico e proprio per questo motivo è seguito con grande attenzione da molti club tra cui la Roma. Secondo quanto riportato dal sito brasiliano, anche il Flamengo si sarebbe inserito nella corsa per il classe 2003. La società rossonera non ha ancora trovato l'accordo con Gabriel Barbosa per il rinnovo di contratto e, per cautelarsi, starebbe pensando alla stella del Santos su richiesta dell'allenatore Tite. Marcos Leonardo piace anche all'Arsenal, che vorrebbe acquistarlo già a gennaio, così come la Roma.

(radiomanchete.rio)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Come rivelato dal sito, le possibilità di vedere Marcos Leonardo al Flamengo o in un altro club brasiliano sono davvero basse poiché il calciatore vuole trasferirsi in Europa. Solamente in caso di retrocessione del Santos e mancanza di offerte dall'Europa potrebbe prendere quota il passaggio in una società rivale.

(lance.com.br)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE