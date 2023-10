Atletico Madrid, Morata: "Vicino all'addio in estate, avevo diverse offerte ma la priorità era rimanere qui" (VIDEO)

EL LARGUERO - Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista al programma spagnolo e tra i vari temi trattati ha rivelato di essere stato molto vicino alla cessione nella sessione estiva di calciomercato. Ecco le parole del centravanti spagnolo, seguito anche dalla Roma prima dell'arrivo di Lukaku: "Volevo giocare di più, ho avuto un confronto di cui avevo bisogno con Simeone, con Gustavo López, con Andrea Berta e con Miguel Ángel Gil. Avevo bisogno di sentirmi importante nel club e di giocare di più dell'anno scorso. In effetti credo di non avere mai giocato così spesso come in questa stagione con l’Atletico. Ero sul punto di partire perché avevo bisogno di sentirmi importante e quest'anno mi sento più importante. Simeone e Gustavo López mi hanno detto che volevano che restassi. Gli ho detto tante cose, è stato un bel confronto. Avevamo bisogno di chiarire alcune cose, quella conversazione era necessaria. Da quel dialogo è dipesa la mia permanenza all’Atletico, ho rinnovato due volte quest'estate. Addio? Avevo diverse opzioni. È stato importante come mi hanno fatto sentire i miei compagni quest'anno. La gente dell'Atletico ormai mi conosce un po', posso segnare più o meno gol, ma muoio dalla voglia di vincere un titolo con questo club, per me questo è più importante dei soldi, è più importante rispetto a tornare in altri Paesi dove mi trovo più a mio agio perché penso che mi trattino diversamente. Avevo diverse opzioni, c’era anche un’offerta dall’Arabia, ogni estate ho diverse opzioni, ma la mia prima opzione era restare all'Atletico: è stato importante per me prendere questa decisione, potrebbe essere una stagione importante".