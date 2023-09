Ufficiale: in prestito con diritto di riscatto il 2007 João Gabriel dal Corinthians. Il difensore: "Un sogno" (FOTO)

Al lavoro anche per il futuro: la Roma accoglie il difensore classe 2007 João Gabriel Maklouf. Il brasiliano, il cui contratto è stato già depositato lo scorso 31 agosto, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Corinthians. Lo annuncia su Instagram l'agenzia SportsMaxi Management.

João Gabriel, poi, ha commentato su Instagram il suo passaggio nella capitale: "Oggi ho realizzato uno dei sogni grandi della mia vita! Giocare per una storica e importante squadra di calcio europea! È sempre stato qualcosa che ho desiderato fin da quando avevo 6 anni e dissi ai miei genitori che volevo diventare un calciatore. Difendere i colori della Roma sarà speciale per me e per tutta la mia famiglia. Devo solo ringraziare Dio per le benedizioni, la mia famiglia per il sostegno, il Corinthians per l'opportunità e tutti coloro che mi hanno sostenuto finora. Andiamo, Roma!".

(Foto: Instagram sportsmaxi)