Sabatini: "Avevo un accordo per portare Rabiot alla Roma, ma litigai con la madre. Ancora oggi mi dà fastidio"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Walter Sabatini, ex dirigente della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al canale di informazione durante "Taconazo", format condotto da Stefano Borghi. Il dirigente è tornato su quanto accaduto quando provò a portare Rabiot nella Capitale:

"L’esperienza più amara che ho avuto è stata con Rabiot, ma non con lui bensì con la madre perché è un giocatore che ho perso e che avevo preso a parametro zero. Avevo trovato un accordo per portarlo alla Roma, poi però siccome il PSG sei mesi prima o un anno prima mi aveva dato trenta e passa milioni per Marquinhos, io non ho ritenuto una cosa decente portar via il giocatore a parametro zero. Ho ritenuto dunque di dare un indennizzo (11 milioni) al PSG, ma quando la madre lo ha saputo si è veramente avvelenata. Abbiamo litigato ed ho dovuto rinunciare. È una cosa che ancora oggi mi dà fastidio. Considero Rabiot un grande giocatore".