Dopo un'esperienza non particolarmente positiva con la maglia della Roma, Gini Wijnaldum è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita. Secondo il sito sportivo francese infatti l'olandese, ormai fuori dai piani del Psg, dovrebbe svolgere oggi le visite mediche con l'Al-Ettifaq, con il club saudita che avrebbe trovato un accordo per l'acquisto a titolo definitivo per 8 milioni. Se non ci saranno problemi, arriverà la firma sul contratto.

(lequipe.fr)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE