La scorsa estate Cassano ha lasciato la Roma per trasferirsi al Cittadella, in Serie B, per la prima esperienza tra i grandi. Cessione a titolo definitivo dei giallorossi, che hanno incassato 200mila euro e hanno mantenuto il 20% sulla futura rivendita. Che potrebbe arrivare presto visto che alcuni club di Serie A, tra cui Atalanta e Sassuolo, hanno mostrato interesse ed effettuato i primi sondaggi. Per ora, però, il Cittadella non ha intenzione di farlo partire.

(calciomercato.com)

