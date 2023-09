Arrivano novità importanti e positive per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. Secondo il sito di calciomercato il giocatore vorrebbe rinnovare il suo attuale contratto, trovando quindi un nuovo accordo con la Roma per proseguire oltre il 2025. In casa giallorossa filtrerebbe grande ottimismo, con Tiago Pinto che dovrebbe parlare con il suo agente Antun già dal prossimo mese per allungare l'accordo fino al 2027.

(calciomercato.com)

