Calciomercato Roma: in attacco si segue Sallai del Friburgo. Su di lui anche l'Al-Ettifaq

Nonostante la chiusura del calciomercato estivo, continuano le manovre di Tiago Pinto per rinforzare la squadra giallorossa nei vari reparti. Secondo il sito sportivo il gm giallorosso starebbe seguendo l'esterno d'attacco Roland Sallai del Friburgo, consapevole del suo contratto in scadenza a giugno 2025. Protagonista di recente con la nazionale ungherese, il giocatore è in Bundesliga dal 2018 e avrebbe rifiutato delle proposte arabe (Al-Ettifaq) per restare in un campionato più competitivo.

(tuttomercatoweb.com)

