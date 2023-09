Paulo Dybala ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e attualmente percepisce circa 5.5 milioni di euro più 2 di bonus. Inoltre è ancora presente la clausola rescissoria, motivo per a breve potrebbe esserci un contatto tra la Roma e l'agente della Joya per discutere il futuro. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Jorge Antun aspetta una chiamata e probabilmente ci sarà un incontro con la società giallorossa dopo la sosta per le nazionali.

(Il Messaggero)