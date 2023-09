Calciomercato Roma: possibili contatti per il rinnovo di Mourinho a dicembre

Il contratto di José Mourinho scade il 30 giugno 2024, motivo per cui questo potrebbe essere il suo ultimo anno sulla panchina della Roma. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, l'ipotesi rinnovo però non va assolutamente scartata, infatti lo Special One si trova bene nella Capitale e le parti potrebbero allacciare i contatti verso Natale (o forse anche prima). Il tecnico però chiede da tempo una figura dirigenziale al suo fianco (Totti e Boniek i nomi) e inoltre vorrebbe trattenere Dybala e Lukaku.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE