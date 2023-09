Tiago Pinto tiene gli occhi aperti per la finestra di calciomercato invernale. Oltre a Marcos Leonardo del Santos, il gm giallorosso punta Joao Mario, terzino del Porto classe 2000. Secondo quanto riporta il sito dedicato al calciomercato, al momento è solo un'idea che verrà approfondita nei prossimi mesi insieme all'agente Jorge Mendes. Per quanto riguarda la porta, l'idea per il post Rui Patricio si chiama Rønnow.

(calciomercato.com)

