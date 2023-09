Calciomercato Roma: occhi sul classe 2002 Prutsev. La Stella Rossa chiede circa 3 milioni

La Roma guarda al futuro. Secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, la società giallorossa ha messo nel mirino Egor Prutsev, classe 2002 di proprietà della Stella Rossa e attualmente in prestito al Celje. Gli scout del club capitolino hanno visionato dal vivo il talento russo in occasione di Celje-Maccabi Haifa, match disputato il 31 agosto e valido per il ritorno dei playoff di Conference League. La Stella Rossa è disposta a cedere Prutsev per circa 3 milioni di euro e su di lui c'è anche il Feyenoord.

(calciomercato.it)

