Calciomercato Roma, Nainggolan si è offerto a Mourinho: da Trigoria riscontri negativi

Arriva una nuova indiscrezione per quanto riguarda un possibile ritorno in casa giallorossa. Secondo il sito infatti il Ninja Radja Nainggolan si sarebbe indirettamente offerto a Mourinho per tornare alla Roma, dove ha giocato dal gennaio del 2014 al giugno 2018. Il centrocampista, rimasto svincolato dopo l'esperienza alla Spal della passata stagione, per la Roma sarebbe disposto a firmare anche un contratto a gettone. Da Trigoria però non sembrano arrivare riscontri positivi, in quanto il centrocampo sembra sia stato valutato già completo così com'è.

