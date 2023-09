Calciomercato Roma: Massara opzione concreta. Approfondimenti nelle prossime settimane

La presenza di Massara all'Olimpico in occasione di Roma-Empoli è stata l'occasione per un incontro tra l'ex ds del Milan e Tiago Pinto, General Manager del club giallorosso. Come riporta il sito di calciomercato, Massara è un'opzione concreta per la Roma. Per lui si tratterebbe di un ritorno dopo l'esperienza avuta alle spalle di Sabatini nel suo periodo romanista e all'arrivo di Monchi dopo l'addio del direttore sportivo umbro.

Pinto nutre una stima profonda nei confronti di Massara, i due vorrebbe lavorare insieme per costruire una Roma ancora più forte. Le parti, viene riferito, si sono lasciate con la promessa di approfondire nelle prossime settimane.

