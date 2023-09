Passo in avanti verso il rinnovo di Edoardo Bove con la Roma. Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, si sarebbe tenuto un incontro fra l'agente del centrocampista, Diego Tavano, e il GM della Roma Tiago Pinto. Edoardo vuole rimanere nella Capitale e per questo in estate sono state rifiutate offerte dall'Italia e dall'estero.

