Calciomercato Roma, il piano di gennaio e la verità su Rui Patricio

Calciomercato Roma – Mercato appena concluso, ma occhio alle prossime strategie in vista della sessione invernale, la quale prenderà il via il prossimo gennaio. Resta in piedi la trattativa per Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano resta un chiaro obiettivo della società, ma come confermato dai colleghi del Corriere dello Sport, Tiago Pinto potrebbe spingere per l’acquisto del giocatore, per poi girarlo in prestito a un club di Serie A per i prossimi mesi fino a fine stagione.

Un affare sulla falsariga di quello messo in atto con l’arrivo di Paredes nel 2014, quando l’argentino venne acquistato dai giallorossi e poi girato in prestito al Chievo. Non solo, il calciomercato della Roma potrebbe riguardare anche il capitolo cessioni. Nessun riscontro sul possibile addio di Rui Patricio. Smentite le voci su malumori e malcontenti di Mourinho e società. Il portiere portoghese resterà alla Roma almeno fino al termine del campionato.

Nessun riscontro sugli accostamenti con Lloris(attualmente svincolato). Il mercato di gennaio, quindi, potrebbe concentrarsi solamente su piccoli ritocchi, in attesa di capire quali saranno le “macro” trattative della prossima estate.

Calciomercato Roma, cosa aspettarsi dai nuovi acquisti: occhio ad Azmoun

L’arrivo di Lukaku ha inevitabilmente oscurato il resto della campagna acquisti giallorossa. Ndicka è pronto a bagnare il suo esordio in campionato, mentre Aouar ha smaltito il leggero problema muscolare e si prepara a rispondere presente in vista della prossima giornata.

Giudizio rimandato anche su Kristensen, il quale è stato protagonista di un inizio di campionato leggermente altalenante. Restano da valutare Renato Sanches e Azmoun, ancora fermi ai box. Occhio a considerare l’attaccante iraniano come un profilo “anonimo”. L’ex Zenit e Bayer Leverkusen, una volta riconquistata la miglior condizione fisica, potrebbe recitare un ruolo da protagonista dando una valida alternativa offensiva a Mourinho.