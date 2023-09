Calciomercato Roma, dall'Argentina: giallorossi e Barcellona sul classe 2007 Montoro del Velez

La Roma guarda ancora in Sudamerica: secondo quanto scrivono in Argentina, il club giallorosso e il Barcellona sono interessati al classe 2007 Álvaro Montoro del Velez. Il centrocampista, che non ha ancora un contratto da professionista e potrebbe liberarsi a zero, è uno dei giovani più promettenti del calcio argentino.

Inoltre, a luglio scorso Montoro (con il fratello Francisco, classe 2004) si è recato in Italia per completare le pratiche per ottenere la cittadinanza e durante la sua permanenza si è allenato con le giovanili della Roma, attirando dunque l'interesse dei giallorossi.

(tycsports.com)

