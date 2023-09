Calciomercato Roma, dalla Spagna: Sancho fuori rosa, i giallorossi ci pensano per gennaio

La carriera di Jadon Sancho ha subito un ulteriore colpo di scena. L'esterno offensivo del Manchester United è stato messo fuori rosa da Erik ten Hag e sarebbe stato addirittura bandito dal centro sportivo dei Red Devils. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, il calciatore potrebbe essere reintegrato solamente nel caso in cui si scusasse con il tecnico oppure potrebbe essere ceduto già nella sessione invernale di mercato. Proprio per questo motivo la Roma, su richiesta di José Mourinho, potrebbe inserirsi nella corsa per acquistarlo a gennaio. Sancho sarebbe disposto a trasferirsi in Italia per recuperare la forma migliore.

(fichajes.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE