Calciomercato Roma: chieste informazioni su Gudmundsson. Su di lui anche il Napoli

Tiago Pinto continua a monitorare vari profili per le prossime sessioni di mercato e tra questi c'è anche Albert Gudmundsson. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Roma ha chiesto informazioni sull'attaccante ventiseienne del Genoa. L'islandese viene valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro e, considerando il rapporto con la piazza e l'allenatore Alberto Gilardino, non chiederà di essere ceduto a gennaio. Su di lui però non c'è solamente la società giallorossa, bensì anche il Napoli, che lo segue da tempo.

(calciomercato.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE