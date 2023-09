Ag. Azmoun: "Per lui è un sogno essere allenato da Mourinho. Vuole fare bene alla Roma per restare"

SPORTITALIA - Ai microfoni del canale televisivo è intervenuto l'agente Andrea Pellegatti dell'agenzia Epic Sports, che tre le altre operazioni ha portato in estate Sardar Azmoun alla Roma. Le sue dichiarazioni sull'attaccante giallorosso:

Con che spirito affronta questa stagione in Italia Azmoun?

"Essendoci il diritto di riscatto, l'obiettivo del ragazzo è quello di fare bene per poi restare a Roma. Si è subito ben immerso nell'ambiente, con i compagni, l'allenatore e la società. Ha sempre sognato di essere allenato da Mourinho. È stato un traguardo importante. Sta a lui ora rilanciarsi dopo una stagione difficile, ma sicuramente la società gli ha messo a disposizione tutto ciò che è necessario affinché possa fare bene. La Roma gioca spesso con il 3-5-2, lui è un giocatore polivalente che può giocare sia come numero 9 che coesistere con Lukaku giocando più arretrato. Così come può coesistere con Dybala ed anche con Belotti, Abraham ed El Shaarawy. Il contesto tattico lo aiuta".

Mi parlava di Mourinho: che peso ha avuto nella sua scelta, la sua presenza in panchina?

"Come dicevo è sempre stato un sogno per lui essere allenato dal tecnico portoghese. La Roma è un grandissimo club ed il ragazzo ha sempre amato l'Italia. Ma il fattore Mourinho ha fatto sì che lui propendesse di più per i giallorossi nonostante il fatto che all'estero, soprattutto in Inghilterra, ci fossero squadre che avevano preso informazioni su di lui. Che a quelle condizioni era un'opportunità di mercato, vista la sua esperienza in Champions League".

L'acquisto di Lukaku è arrivato quasi a sorpresa sul finire del mercato. Lo è stata anche per voi?

"L'arrivo di Romelu è sicuramente una cosa positiva per lui, perché alza il livello tecnico e di esperienza della rosa. La Roma dovendo giocare su tre fronti, Europa League, campionato e Coppa Italia, e dovendo schierare due giocatori d'attacco per volta, lo ha preso. Lukaku è un attaccante di spessore che aumenta sia il tasso numerico che qualitativo del reparto".

Riguardo l'esclusione dalla lista Uefa, cosa commenta?

"Non mi permetto mai di entrare nelle scelte del club".