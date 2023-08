UFFICIALE: Pavle Sarac nuovo giocatore della Roma, giocherà nella squadra u17

Nuovo rinforzo per le giovanili giallorosso. Come annunciato dal club tramite l'account ufficiale X, Pavle Sarac è un nuovo giocatore della Roma. Si tratta di un centrocampista classe 2007, croato, dall'NK Neretva Metkovic. Il club giallorosso aveva depositato il suo contratto in Lega il 4 agosto scorso.

? Benvenuto nella nostra squadra U17 a Pavle Sarac, centrocampista croato, classe 2007, proveniente dall'NK Neretva Metkovic.#ASRoma pic.twitter.com/lDBquJTE8F — AS Roma (@OfficialASRoma) August 10, 2023