Sassuolo, Carnevali: "Se fossi in Scamacca rimarrei in Premier League"

SKY SPORT - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato come ogni estate uno dei volti noti del mercato, in particolar modo per la lunga trattativa che ha portato Frattesi all'Inter. Il dirigente ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell'emittente satellitare e ha parlato di un obiettivo di mercato di Roma e Inter:

"Reputo che Scamacca sia un giocatore che non ha ancora dato il meglio di sè stesso, se fossi in Gianluca rimarrei ancora un anno in Premier: un anno non è bastato a dimostrare le sue qualità".