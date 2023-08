Santos-Gremio 2-1: Marcos Leonardo segna ancora ed esulta baciando la maglia (VIDEO)

Dopo lo stop della trattativa tra Roma e Santos per Marcos Leonardo (almeno per questa sessione di mercato) il giocatore è tornato ad allenarsi ed è stato schierato titolare nella sfida interna contro il Gremio, terminata 2-1 per il ‘Peixe’. L'attaccante brasiliano si è subito fatto notare e al 63' ha trovato il gol del momentaneo 1-1 con un bel diagonale di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere. Esultanza sfrenata per il giocatore, che si è preso l'abbraccio dei tifosi e ha baciato la maglia prima di tornare a centrocampo.





Santos 1x1 Grêmio ⚽️ Marcos Leonardo

? Soteldo ? Brasileirão pic.twitter.com/yTQ6vpGRDn — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 20, 2023