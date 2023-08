Inizia col botto la stagione di Andrea Colpani con la maglia del Monza, per lui doppietta nella partita contro l'Empoli. Palladino punta molto su di lui, e anche il presidente Galliani. Proprio per le sue prestazioni, stando a quanto riporta il sito specializzato in calciomercato, nonostante abbia sottoscritto un contratto quinquennale con il club lombardo molti club italiani come Roma, Inter e Juve seguiranno con attenzione il classe 99.

