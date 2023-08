Calciomercato Roma: l'agente di Duvan Zapata a Bergamo per sbloccare la cessione: oggi summit con l'Atalanta

Oggi sono attese possibili novità per quanto riguarda il futuro di Duvan Zapata, considerato dalle recenti indiscrezioni l'obiettivo principale per l'attacco della Roma. Secondo il giornalista Mirko Calemme di calciomercato.it l'agente del giocatore, Fernando Villarreal, sarebbe a Bergamo in questo momento. Oggi possibile summit con l'Atalanta per provare a sbloccare la cessione del giocatore alla Roma. I bergamaschi vorrebbero trattenerlo, nonostante la volontà del giocatore sia di mettersi a disposizione di Mourinho.

