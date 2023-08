LIVE - Calciomercato Roma: concordata la cifra del prestito. Il Chelsea vorrebbe adeguare il taglio di stipendio fino al 2026

Inizia un'altra giornata di trattativa tra il Chelsea e la Roma per portare Lukaku in giallorosso. Questi tutti gli aggiornamenti di giornata:

12.11 - Novità sulle cifre per il trasferimento di Lukaku: il sito inglese comunica che sono state concordate le cifre del prestito. Il Chelsea chiede che l'adeguamento dello stipendio (7 milioni di sterline), che il calciatore taglierà per indossare la maglia della Roma, sia valido fino al 2026

(standard.co.uk)

11.17 - Secondo quanto riporta Matt Law, il giornalista del Telegraph sul suo profilo Twitter, è quasi fatta per le cifre del prestito (8-9 milioni di sterline) mentre si lavora ancora per la cifra che percepirà il belga, che si aggira intorno ai 7 milioni dato che il Chelsea non contribuirà. Oggi ulteriori contatti.

More talks today regarding Lukaku’s loan move to Roma. Agreement between the clubs now close with Chelsea expected to take a loan fee of £8/9m. Roma also working on Lukaku’s wages which Chelsea will not contribute to so he will have to take a cut to about £7m a year. Optimism.

— Matt Law (@Matt_Law_DT) August 27, 2023