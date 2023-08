Jeonbuk Hyundai Motors-PSG: Renato Sanches non convocato (FOTO)

Il futuro di Renato Sanches sembra essere lontano dal PSG. Il centrocampista portoghese piace molto alla Roma e la trattativa tra le due società è in corso. Un altro segnale positivo per i giallorossi arriva direttamente dalla Corea, dove i parigini stanno disputando la tournée precampionato. Luis Enrique, tecnico dei francesi, ha deciso di non convocare Renato Sanches per l'amichevole odierna contro lo Jeonbuk Hyundai Motors.