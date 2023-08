Instagram, l'indizio social di Marcos Leonardo: spunta il "segui" alla Roma (FOTO)

È entrata nel vivo la trattativa fra Roma e Santos per il passaggio in giallorosso di Marcos Leonardo. Il giovane brasiliano ha anche trovato la via del gol nell'ultimo match del club bianconero, pareggiato 1-1 contro l'Athletico Paranaense. Nelle ultime ore, durante il pomeriggio, il brasiliano ha anche iniziato a seguire la Roma su Instagram, in questi tempi spesso un indizio social non di poco conto.