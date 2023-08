Genoa: Petrachi sarà il nuovo ds

Dopo l'esperienza alla Roma, terminata in tribunale con la Corte d'Appello che ha ribaltato a giugno la sentenza di primo grado, Gianluca Petrachi è vicino a fare il proprio ritorno in Serie A. Il direttore sportivo è infatti vicinissimo all'accordo col Genoa, come svela l'emittente televisiva.

ESCLUSIVA - ???????? ????̀ ?? ????? ?? ??? ?????‼️ Petrachi torna nel mondo del calcio. Secondo quanto raccolto dal direttore Michele Criscitiello è ad un passo dall'accordo con il Genoa. Sarà il nuovo direttore sportivo del Grifone. #sportitalia pic.twitter.com/do8FsgQyIL — Sportitalia (@tvdellosport) August 18, 2023