Chelsea, Pochettino: "Crediamo in Broja, può essere importante per noi"

In vista della sfida contro il West Ham in Premier League, il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato anche la situazione di Armando Broja, attaccante accostato anche alla Roma in questa finestra estiva di calciomercato. "Stiamo lavorando ovviamente, stiamo valutando tutte le opzioni sul mercato. Penso che tutti i club siano nella nostra stessa situazione. Nello stesso tempo teniamo d'occhio Armando Broja, non possiamo dimenticarlo. Crediamo molto in lui, può essere un attaccante molto importante per il Chelsea. Dobbiamo stare attenti", le sue dichiarazioni.