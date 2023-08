Il futuro di Romelu Lukaku è sempre più lontano dal Chelsea, dopo il rientro dal prestito della scorsa stagione all'Inter e il mancato accordo con i nerazzurri. Secondo l'esperto di calciomercato infatti il giocatore si starebbe allenando con l'Under 21 dei Blues, in attesa di trovare un accordo con altri club che attualmente non c'è. Nelle ultime ore sono circolate le indiscrezioni su un possibile interesse della Roma.

