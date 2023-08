Calciomercato: ufficiale il trasferimento di Washington dal Santos al Chelsea. Contratto di 7 anni (COMUNICATO)

In attesa di ulteriori novità riguardo il futuro di Marcos Leonardo, accostato spesso nelle ultime settimane ai colori giallorossi, il Santos cede definitivamente il giovane attaccante (classe 2005) Deivid Washington al Chelsea. La conferma arriva direttamente dal club inglese con un comunicato sul sito ufficiale: "Il Chelsea ha completato la firma di Deivid Washington dalla squadra brasiliana del Santos. L'attaccante adolescente ha firmato un contratto di sette anni, con opzione per un ulteriore anno, dopo una stagione di successo in Sud America e segue Angelo Gabriel arrivato dal Santos. [...] Washington ha fatto il suo debutto tra i grandi del Santos ad aprile, entrando come sostituto nella Copa do Brasil, prima di segnare il suo primo gol un mese dopo nella vittoria per 3-0 in Serie A sul Bahia. Benvenuto a Chelsea, Deivid!".

(chelseafc.com)

