Calciomercato, ufficiale: Under a titolo definitivo dal Marsiglia al Fenerbahce (FOTO)

Cengiz Under torna in Turchia: l'esterno ex giallorosso si trasferisce a titolo definitivo dal Marsiglia al Fenerbahce dove ritroverà anche Edin Dzeko, suo compagno di squadra alla Roma. Under ha sostenuto le visite mediche di rito e, come annuncia il club turco, si unisce al Fenerbahce per quattro anni. La Roma, inoltre, è spettatrice interessata essendosi riservata il 20% della futura rivendita dal Marsiglia. Entrambi i club annunciano sui canali ufficiali il trasferimento di Under:

Merci ?????? ????? ??? Notre ailier turc est transféré au Fenerbahçe SK. Bonne continuation Cengiz ? pic.twitter.com/EMDiqEoSEy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 13, 2023

Ailemize hoş geldin Cengiz Ünder! ?? pic.twitter.com/UD4EQMxbih — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2023

(fenerbahce.org)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE