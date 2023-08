Calciomercato: Scamacca si avvicina all'Inter. Si può chiudere a 25 milioni più bonus

Gianluca Scamacca è sempre più vicino all'Inter. Secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato, l'ex attaccante del Sassuolo è la prima scelta per l'attacco del club nerazzurro. Lo scatto di Marotta e Ausilio avrebbe tagliato fuori Tiago Pinto: la mancata offensiva del gm giallorosso ha favorito i nerazzurri. I prossimi giorni saranno decisivi: il West Ham chiede 30 milioni, per l'Inter una cifra eccessiva, ma l'accordo potrebbe essere trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più bonus. Il cartellino di Scamacca è a bilancio a circa 23 milioni e una cifra più bassa per gli inglesi vorrebbe dire minusvalenza.

(calciomercato.com)

