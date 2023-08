Calciomercato, Scamacca ha scelto l'Atalanta: al West Ham 25 milioni più 5 di bonus

Il futuro di Gianluca Scamacca sembra destinato ad essere ancora in Italia, ma non alla Roma e neanche all'Inter. Secondo l'esperto di calciomercato infatti l'attaccante ex Sassuolo avrebbe deciso di accettare l'offerta dell'Atalanta, fresca della cessione di Hojlund, di 3,2 milioni a stagione. Al West Ham andrebbero 25 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili e il giocatore dovrebbe tornare in Italia sabato mattina, per svolgere le visite mediche di rito. Ora l'Inter potrebbe tornare su Balogun o Beto.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE