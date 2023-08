Calciomercato Roma: Zapata in campo nell'allenamento pomeridiano con l'Atalanta (FOTO)

Al centro delle dinamiche di calciomercato e della trattativa tra Roma ed Atalanta per il trasferimento in giallorosso alla corte di José Mourinho, Duvan Zapata si è allenato nel pomeriggio con i compagni agli ordini di Gasperini. Nel weekend appena trascorso l'attaccante colombiano, inoltre, ha giocato da titolare il primo tempo della sfida contro il Sassuolo, valida per la prima giornata di campionato e vinta dai nerazzurri. Lo mostra l'Atalanta tramite Instagram, post poi condiviso anche da Zapata.