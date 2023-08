Calciomercato Roma, va avanti la trattativa per Marcos Leonardo: nelle prossime ore nuovo incontro con il Santos

Marcos Leonardo-Roma: si va avanti. Nella giornata di ieri Rafaela Pimenta, agente dell'attaccante, è volata in Brasile per incontrare il Santos e convincerlo ad accettare la proposta dei giallorossi e a liberare il giocatore. Come fa sapere il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, la riunione tra l'entourage e il club paulista è stata sospesa intorno alle 3 di notte italiane e riprenderà nelle prossime ore. La trattativa, dunque, va avanti.

