Calciomercato Roma: Under verso il Fenerbahce, ai giallorossi il 20% della rivendita

Cengiz Under vicino al ritorno in Turchia: l'ex attaccante della Roma è prossimo al trasferimento dal Marsiglia al Fenerbahce. Secondo le informazioni del giornalista Fabrizio Romano, i due club hanno raggiunto un accordo per il passaggio del turco a titolo definitivo e il giocatore è pronto per sostenere le visite mediche. La Roma osserva la situazione considerando che detiene il 20% della rivendita di Under.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023