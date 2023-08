Calciomercato Roma, trattativa in stato avanzato per Paredes

Si avvicina sempre di più il ritorno di Paredes in giallorosso. L'argentino ha già concordato condizioni personali con il club e vuole vestire la maglia della Roma: ora manca solo l'accordo tra le due parti. Roma e PSG sono in contatto diretto per concretizzare l'affare. A riportarlo è Fabrizio Romano sul suo account Twitter.

AS Roma and PSG are in direct contact to make Leandro Paredes deal happen. It’s very advanced now. ???

Paredes wants Roma and he already agreed personal terms. He’ll be the replacement for Nemanja Matić who’s joining Rennes on €3m deal. pic.twitter.com/5yLHymJLmn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023