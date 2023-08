Calciomercato Roma, Tiago Pinto piace al Tottenham: opzione gradita al portoghese

Arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Tiago Pinto, attualmente impegnato nel completare la rosa della Roma in vista della stagione che sta per cominciare. Secondo il sito di calciomercato infatti il gm portoghese sarebbe un profilo gradito al Tottenham, che dopo i sondaggi in primavera non avrebbe ancora mollato la presa su di lui.

Gli inglesi sarebbero un opzione gradita a Tiago Pinto, anche se un ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla volontà degli Spurs di avere un nuovo ds a settembre. Per questo sembra difficile ipotizzare un addio anticipato del gm, col Tottenham che nel frattempo avrebbe già avuto contatti con Matey Alemany, che lascerà il Barcellona il 2 settembre.

(calciomercato.it)

